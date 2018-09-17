Певец Луконин погиб в страшном ДТП

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Певец Михаил Луконин погиб в страшной аварии под Санкт-Петербургом 

Вести.Ru + ещё 3 38 минут назад
Певец, баритон Михаил Луконин, погиб в дорожно-транспортном происшествии на Псковском шоссе под Санкт-Петербургом. О трагедии СМИ сообщили друзья артиста.
Луконину было 49 лет, у певца осталась дочь Полина, передает газета "Известия". По информации друзей, ей может потребоваться помощь в организации похорон.
Михаил Луконин окончил Горьковское музыкальное училище и Горьковскую консерваторию имени Глинки по классу сольного пения. Он стал солистом Оперного театра еще во время обучения.
В репертуаре певца было около 800 произведений на восьми языках мира. С 2000 года артист работал в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии. В 2000 и 2001 годах был удостоен звания "Мистер романс". Михаил Луконин работал в качестве актера и композитора, выпустил восемь альбомов.
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