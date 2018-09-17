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Луконин погиб в ДТП
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Российский певец погиб в страшном ДТП 

Рамблер + ещё 26 22 минуты назад
Оперный певец Михаил Луконин стал жертвой аварии, произошедшей под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Владимира Самсонова, руководителя эстрадно-джазового направления Международной академии музыки.
Авария произошла 16 сентября на трассе Псков — Санкт-Петербург. Машина Луконина в этот момент стояла на светофоре. В автомобиль на полной скорости врезался грузовик.
По данным 78.ru, перед тем, как врезаться в автомобиль певца, грузовик протаранил еще несколько машин: одна из них оказалась раздавлена, а вторая вылетела в кювет. Информации о других жертвах и пострадавших нет. Очевидцы заявили, что причиной аварии стал «бесконечный» ремонт дороги.
Певцу было 49 лет. 78.ru отмечает, что из родных у Луконина осталась только дочь.
Баритон Луконин служил в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» и Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии. Он прославился как автор песен к знаменательным датам из истории Петербурга. За свою карьеру он исполнил около 800 песен на восьми языках. Записанный им диск «Шостакович: неизвестные вокальные циклы» номинировали на премию Грэмми.
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