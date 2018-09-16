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Жуков впервые рассказал о страшном диагнозе
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Сергей Жуков впервые рассказал о страшном диагнозе 

Дни.ру 36 минут назад
Фото: @sezhukov
Певец Сергей Жуков прокомментировал многочисленные слухи о состоянии здоровья. По словам исполнителя, из-за домыслов о его самочувствии больше всего пострадали близкие.
Поклонники культовой группы "Руки Вверх" переживали за Жукова больше месяца. Исполнитель лежал в больнице, перенес несколько операций, а также отменил все выступления.
Многие стали выдвигать свои версии, почему певцу пришлось обратиться к медикам. Одни считали, что у певца проблемы с почками, другие — с сердцем. После этого и вовсе пошли слухи об онкологии. Масла в огонь добавляло еще и то, что никто не озвучивал точный диагноз.
Сергей решил сам прояснить ситуацию. Он в подробностях рассказал о состоянии здоровья. Певец сразу дал понять, что хочет развеять многочисленные слухи, которые вредят его семье.
"Когда пошли версии о раке, хуже всего пришлось моим родным. Мы все плохо следим за своим здоровьем. Ну, приболел, ничего", — рассказал артист.
По словам Жукова, "простая вещь привела к большим последствиям". Певец рассказал историю о том, как за кулисами ударился о металлическую конструкцию животом.
Это стало причиной образования грыжи, которая разрослась на весь живот.
"Меня срочно положили в больницу впервые в моей жизни", — признался Жуков.
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