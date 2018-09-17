Рожков пошутил над Петровым и Бошировым

Актер творческого коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков разместил в своем Instagram видеоролик, пародирующий ситуацию вокруг Руслана Боширова и Александра Петрова. Этих двух мужчин власти Великобритании посчитали офицерами ГРУ и обвинили в отравлении Скрипалей.
«Я вас все равно найду, где бы вы ни прятались. Здесь нету… И здесь нету… Найду вас!» — произнес Рожков, одетый в форму военнослужащего.
Под видео КВНщик пожелал своим подписчиком хороших и позитивных выходных.
Петров и Боширов после обвинений британских властей дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они рассказали о том, какие неудобства испытывают от внимания представителей средств массовой информации со всего мира. Через некоторое время мужчины перестали выходить на связь.