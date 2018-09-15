Земфира потребовала раздавить катком песни Чуриковой

По требованию Земфиры каток раздавил весь тираж пластинок с песней Инны Чуриковой во дворе звукозаписывающей компании. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на продюсера и музыкального критика Михаила Козырева.

По словам Козырева, речь идет о пластинке с совместной записью Земфиры и Чуриковой, сделанной в 2004 году. Песню «Непошлое» они исполнили дуэтом для программы «Неголубой огонек». Однако затем Земфире не понравилась аранжировка.

«Там были нюансы в аранжировке, которые человек обычный на ухо вообще не мог распознать. Но Земфиру это выбесило до такой степени (а пластинка была уже отпечатана, потому что устная договорённость с ней была), что она потребовала материальной компенсации», — рассказал продюсер.

Более того, Земфира потребовала уничтожить весь тираж пластинок. Его раздавили катком во дворе звукозаписывающей компании. Несколько экземпляров записи осталось, но использование их может грозить судебными исками.