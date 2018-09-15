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Игорь Скляр перенес сложную операцию
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Игорь Скляр перенес сложную операцию 

Рамблер 35 минут назад
Российский актер и певец Игорь Скляр попал в кардиологический центр и перенес сложную операцию. Об этом сообщает телеканал 78.
Накануне артист выписался из кардиологического центра им. Алмазова в Петербурге. В медучреждениях он провел неделю и перенес операцию.
«Связки порваны на плече, мне их сшивали. Потом лежал в Алмазовском центре — тоже были проблемы кое-какие», — рассказал Скляр, не приводя подробностей.
Сейчас актер находится дома и говорит, что с ним все в порядке.
Актеру и певцу Игорю Скляру 60 лет, он живет в Петербурге, уроженец Курска. Наибольшую известность Скляр получил после фильмов «Мы из джаза» и «Год собаки». Является исполнителем шлягеров «Комарово», «Старый рояль», «Суббота есть суббота».
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