Игорь Скляр перенес сложную операцию

Накануне артист выписался из кардиологического центра им. Алмазова в Петербурге. В медучреждениях он провел неделю и перенес операцию.

«Связки порваны на плече, мне их сшивали. Потом лежал в Алмазовском центре — тоже были проблемы кое-какие», — рассказал Скляр, не приводя подробностей.

Сейчас актер находится дома и говорит, что с ним все в порядке.

Актеру и певцу Игорю Скляру 60 лет, он живет в Петербурге, уроженец Курска. Наибольшую известность Скляр получил после фильмов «Мы из джаза» и «Год собаки». Является исполнителем шлягеров «Комарово», «Старый рояль», «Суббота есть суббота».