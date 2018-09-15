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Наставники едва не поругались на шоу «Голосе 60+»
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«Мне что отвернуться?!»: Пелагею перекосило из-за Агутина на «Голосе 60+» 

Дни.ру 25 минут назад
Фото: Первый канал
На Первом канале стартовало шоу "Голос. 60+". Во время слепых прослушиваний наставники едва не рассорились из-за участников проекта.
Судя по первым минутам шоу, охотнее всего участники выбирали себе в наставники Пелагею. Да и сама певица была гораздо лояльнее своих коллег Валерия Меладзе, Льва Лещенко и Леонид Агутина.
В какой-то момент наставники едва не разругались. Но все обернулось шуткой. Когда на сцену вышла участница из Волгограда Наталья Бутусова с песней Тины Тернер Simply the Best. Меладзе, Лещенко и Агутин заулыбались, артистам явно нравилось зажигательное выступление, но на красную кнопку нажала только Пелагея.
После выступления мужчины начали нахваливать Наталью.
"Вот это ураган, да", — заявил Агутин. "А почему же вы не повернулись?! Леня, нет оправдания вам", — ответила артисту бойкая певица.
Пелагею от такого обмена любезностями перекосило.
"Так, секундочку, мне что отвернуться?" — обиделась наставница, но тут же нашла в себе силы рассмеяться и перевести всплеск эмоций в шутку.
Первый выпуск шоу "Голос 60+" появился в эфире Первого канала 14 сентября. Участие в соревновании вокалистов принимают люди, которым больше 60 лет.
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