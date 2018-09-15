Наставники едва не поругались на шоу «Голосе 60+»

«Мне что отвернуться?!»: Пелагею перекосило из-за Агутина на «Голосе 60+»

На Первом канале стартовало шоу "Голос. 60+". Во время слепых прослушиваний наставники едва не рассорились из-за участников проекта.

Судя по первым минутам шоу, охотнее всего участники выбирали себе в наставники Пелагею. Да и сама певица была гораздо лояльнее своих коллег Валерия Меладзе Льва Лещенко и Леонид Агутина.

В какой-то момент наставники едва не разругались. Но все обернулось шуткой. Когда на сцену вышла участница из Волгограда Наталья Бутусова с песней Тины Тернер Simply the Best. Меладзе, Лещенко и Агутин заулыбались, артистам явно нравилось зажигательное выступление, но на красную кнопку нажала только Пелагея.

После выступления мужчины начали нахваливать Наталью.

"Вот это ураган, да", — заявил Агутин. "А почему же вы не повернулись?! Леня, нет оправдания вам", — ответила артисту бойкая певица.

Пелагею от такого обмена любезностями перекосило.

"Так, секундочку, мне что отвернуться?" — обиделась наставница, но тут же нашла в себе силы рассмеяться и перевести всплеск эмоций в шутку.

Первый выпуск шоу "Голос 60+" появился в эфире Первого канала 14 сентября. Участие в соревновании вокалистов принимают люди, которым больше 60 лет.