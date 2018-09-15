В Сети потеряли жену-пенсионерку Солнцева

Фолловеры, пристально следящие на жизнью 37-летнего Гогена Солнцева и его супруги 63-летней Екатерины Терешкович, озаботились исчезновением женщины. Последняя публикация с ней появилась в его Инстаграме 23 августа.

«Когда долго, много писали, когда не слышно долго о человеке так тревожно бывает.какая то будто гнетущая тишина», «Как самочувствие у Кати?», «Господи, зачем ты издеваешься над бедной женщиной, что ты из нее сделал? я просто в шоке!» — пишут подписчики в соцсети.

Недавно женщина появилась в студии программы «Прямой эфир» с забинтованным лицом. Дело в том, что она решилась на пластическую операцию. Выяснилось, что обратиться к хирургам ее уговорил Солнцев, который пояснил, что и так немолодая супруга раньше выглядела даже старше своих лет.

«Катюша очень хотела быть молодой, она немножко комплексует. Мы пытаемся уравновесить ее внутренний возраст и внешние данные», — рассказал Гоген в эфире.

«Теперь так, я её не узнаю (((… Благо, розыгрыш! Нам прислали свою версию особо фантазёры-подписчики, в ожидание того, когда все последствия операций будут позади) а Вы, как думаете, какой станет Катерина Львовна?)» — написал Солнцев в Инстаграме.

Пока непонятно, к каким изменениям во внешности Терешкович привела операция, поэтому фолловерам остается лишь делиться своим фантазиями на этот счет. Сам же Солнцев сообщает, что в их союзе все хорошо, а его жена чудесным образом преобразилась.

«Главное, вовремя под одеяло залезть с любимой. А там все всегда шедеврально. Катя после операции так преобразилась, что наконец-таки поверила в саму себя! Ты, моя любимая, настоящая богиня», — делится он.

Терешкович и Солнцев поженились 12 апреля. Эпатажная пара часто появляется на телевидении, вызывая массу критики и насмешек, а также откровенных сомнений в искренности чувств мужчины.