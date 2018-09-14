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Раскрыт тайный замысел Киркорова
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«Захотел свежей крови»: раскрыт тайный замысел жадного до славы Киркорова 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: Дни.ру
Певец Филипп Киркоров записал неожиданный дуэт с вокалистом Егором Кридом. Клип на совместное детище артистов появился на YouTube только сегодня, 14 сентября, но уже успел наделать много шума. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян поделился с Dni.Ru своим мнением по поводу нового ролика.
Клип является переработанной версией хита Киркорова "Цвет настроения синий". По сюжету Киркоров подписывает контракт с лейблом рэпера Тимати Black Star и вместе с Егором отправляется в тайный бункер под городом, в котором кардинально меняет свой стиль: он избавляется от перьев и блесток, разрешает покрыть свое тело татуировками, надевает черный наряд и массивные золотые украшения.
По мнению Манукяна, новыми работами Филипп Бедросович пытается "омолодить" свою аудиторию. Артист жаден до славы, он пытается удержать трон поп-короля — именно исходя из этого желания, он теперь подбирает себе партнера для дуэта.
"Стало окончательно понятно, что Филиппу Киркорову наскучили его бабушки-поклонницы на концертах. Именно это, как мне видится, он дал понять в клипе "Ибица", где его облизывала престарелая мадам, от которой его воротило. На самом деле, запись рэп-трека с Егором Кридом говорит о том, что Филипп Бедросович захотел прилива "свежей крови" на своих концертах. Ему очевидно не хватает внимания молодых фанаток и их он жаждет видеть на собственных шоу. Кроме Ольги Бузовой, которую к молодежи я бы причислять не торопился, так как она уже дама бальзаковского возраста, похоже никто с ним обниматься из молодежи не торопится. Поэтому Киркоров решил еще и в рэперы записаться", — рассудил аналитик.
Член экспертного совета отметил, что это детище артиста на порядок лучше недавно вышедшей коллаборации с вокалистом Николаем Басковым — "Ибица". Это музыкальное видео, созданное шоуменами Иваном Ургантом и Александром Гудковым, настолько возмутило общественность, что в Интернете появилась петиция призывающая с позором лишить гражданства и Киркорова, и Баскова, а потом пинками выставить за пределы горячо любимой родины.
"Клип Киркорова с Кридом получился довольно приличным в отличие от гудковско-ургантовских потуг. Ну и на том спасибо. Хотелось бы посоветовать Киркорову послать Гудкова и Урганта с их "креативными" клипами далеко и надолго", — сообщил Вадим Манукян.
Добавим, что клип поп-короля и Крида вызвал неоднозначную реакцию у интернет-обывателей. Многие отметили, что в ролике было непозволительно много рекламы. "Столько рекламы, чтоб заплатить Филипу чтоб он снялся с ними и дал добро на черный цвет﻿ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", " Больше всего обидно за рекламодателей, которые так бездарно сливают деньги в помойку. Ну и за народ конечно же обидно, на котором так нагло делают бабки. Сама идея прикольная, про цвет настроения черный, стоит отдать должное, но зачем же было пихать столько рекламы именно в этот клип, запихали бы в любой другой, а из этого сделали чисто хайповый", — рассуждали пользователи Сети.
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