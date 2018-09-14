Монеточка поцеловала Якубовича и получила приз

Певица Монеточка стала участницей телешоу «Поле чудес». Запись эфира доступна на сайте Первого канала.
Елизавета Гырдымова, более известная как певица Монеточка, дошла до финала капитал-шоу, угадав слово «паршивый», и даже выиграла мультиварку.
Певица подарила ведущему программы Леониду Якубовичу статуэтки, изображающие его и ее саму, в ответ на что телеведущий подарил ей поцелуй.
В феврале Леонид Якубович оказался в центре скандала после того, как в журнале StarHit появилась заметка, в которой Якубович назвал шоу «Поле чудес» бестолковым, а участие в нем — диагнозом.