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Монеточка поцеловала Якубовича и получила приз
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Монеточка поцеловалась с Якубовичем и получила приз 

Рамблер + ещё 9 4 часа назад
Фото: «Первый канал»
Певица Монеточка стала участницей телешоу «Поле чудес». Запись эфира доступна на сайте Первого канала.
Елизавета Гырдымова, более известная как певица Монеточка, дошла до финала капитал-шоу, угадав слово «паршивый», и даже выиграла мультиварку.
Певица подарила ведущему программы Леониду Якубовичу статуэтки, изображающие его и ее саму, в ответ на что телеведущий подарил ей поцелуй.
В феврале Леонид Якубович оказался в центре скандала после того, как в журнале StarHit появилась заметка, в которой Якубович назвал шоу «Поле чудес» бестолковым, а участие в нем — диагнозом.
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