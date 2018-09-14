Звезду Instagram изуродовали в СИЗО из-за ее хамства

Инста-модель и бывшую девушку певца Алексея Воробьева Киру Майер облили кипятком в СИЗО . Модель госпитализирована с ожогами лица.

Как сообщает Telegram-канал Mash, сокамерницы плеснули кипятком в лицо Кире из-за ее хамского поведения. Вместе с Майер в камере оказались несколько девушек из Азии, и инста-модель пыталась заставить их убираться. Последней каплей стал конфликт, когда одна из сокамерниц помешала Кире пройти, после чего та ударила ее.

Кира Майер оказалась в изоляторе после того как ее поймали за рулем без водительских прав. Чтобы «замять» дело, она предложила инспектору заняться сексом, а затем накинулась на него с кулаками. Суд приговорил инста-модель к 1,5 годам колонии-поселения.