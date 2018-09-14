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Звезду Instagram изуродовали в СИЗО из-за ее хамства
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Звезду Instagram изуродовали в СИЗО из-за ее хамства 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/Кира Майер
Инста-модель и бывшую девушку певца Алексея Воробьева Киру Майер облили кипятком в СИЗО. Модель госпитализирована с ожогами лица.
Как сообщает Telegram-канал Mash, сокамерницы плеснули кипятком в лицо Кире из-за ее хамского поведения. Вместе с Майер в камере оказались несколько девушек из Азии, и инста-модель пыталась заставить их убираться. Последней каплей стал конфликт, когда одна из сокамерниц помешала Кире пройти, после чего та ударила ее.
Кира Майер оказалась в изоляторе после того как ее поймали за рулем без водительских прав. Чтобы «замять» дело, она предложила инспектору заняться сексом, а затем накинулась на него с кулаками. Суд приговорил инста-модель к 1,5 годам колонии-поселения.
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