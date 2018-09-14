Актер из «Нашей Раши» стал бомжом

Актер Валерий Магдьяш оказался без крыши над головой после разбойного нападения. Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на выпуск программы «Прямой эфир».

По словам артиста, во время съемок передачи «Наша Раша» он жил в Москве в однокомнатной квартире. За один съемочный день он получал тысячу долларов. В итоге после года работы он решил продать жилье и вложить все сбережения в покупку двухкомнатной квартиры.

«Собрал все в баул, пошел в банк, чтобы положить все в ячейку», — рассказал Магдьяш.

По пути в банк на него напали неизвестные, ударили железной трубой по голове и отобрали сумку с деньгами.

Вместе с накоплениями актер лишился и документов. После выписки из больницы он поехал в Минеральные Воды, ночевал на вокзале, а полицейские и охранники подкармливали его чаем с бутербродами.

Спасла артиста женщина из Анапы, оказавшаяся в городе проездом. Она заметила мужчину на вокзале, и позже забрала к себе домой. В благодарность Магдьяш сделал в ее доме ремонт.

Магдьяш родился в Кишиневе, в 1975 году приехал в Москву и поступил в ГИТИС. Играл в труппе Московского театра комедии, позже стал театральным продюсером.