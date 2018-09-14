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Развод подорвал здоровье Петросяна
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Самочувствие Петросяна ухудшилось из‐за развода 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Адвокат российского артиста Евгения Петросяна заявил, что здоровье юмориста подорвал бракоразводный процесс с Еленой Степаненко. Об этом сообщил сайт News.ru.
Адвокат Сергей Жоркин рассказал, что Петросян наконец-то смог попасть в квартиру для описи имущества. Ранее процедуру не могли провести из-за действий Елены Степаненко. Она закрыла дверь на замок и уехала на гастроли. Евгений Петросян воспользовался собственным ключом, чтобы попасть в помещение. Свидетелями этого стали приставы.
«Данная квартира принадлежит Евгению Вагановичу — он её владелец и в ней прописан. В этом абсурд ситуации: на протяжении долгого времени он не мог попасть туда, чтобы приставы начали опись имущества. Я лично рад, что процедура началась, а значит, лёд тронулся», — сообщил Жоркин.
Он отметил, что Степаненко не захотела присутствовать на описи, хотя была оповещена.
«Собственно, после описи начнётся оценка имущества супругов и объектов недвижимости, потому что сумма в 1,5 млрд рублей, о которой все говорят, взята с потолка. Я ещё с удивлением услышал, что Елена Григорьевна якобы претендует меньше чем на 50% совместного имущества. Поверьте, она хочет получить большую часть, хотя никаких правовых оснований для этого нет», — рассказал адвокат.
По его словам, Елена Степаненко может получить большую часть, чем положено по закону, лишь при определенных обстоятельствах: если Петросян сам примет такое решение, в случае вынесения незаконного судебного решения или если с артистом что-то случится.
«Я не знаю, на что рассчитывает Елена Григорьевна, не исключаю, что именно на последний вариант. Если с моим клиентом что-то случится, наследниками прямой линии останутся Степаненко и дочь Евгения Вагановича. Стрессы из-за развода и шумихи вокруг не лучшим образом сказываются на здоровье моего клиента, оно подорвано, но мы стараемся сделать всё, чтобы уберечь его от ненужных переживаний», — отметил Сергей Жоркин.
Евгений Петросян и Елена Степаненко находятся в браке 30 лет, но последние 15 лет не живут вместе.
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