Развод подорвал здоровье Петросяна

Самочувствие Петросяна ухудшилось из‐за развода

Адвокат Сергей Жоркин рассказал, что Петросян наконец-то смог попасть в квартиру для описи имущества. Ранее процедуру не могли провести из-за действий Елены Степаненко. Она закрыла дверь на замок и уехала на гастроли. Евгений Петросян воспользовался собственным ключом, чтобы попасть в помещение. Свидетелями этого стали приставы.

«Данная квартира принадлежит Евгению Вагановичу — он её владелец и в ней прописан. В этом абсурд ситуации: на протяжении долгого времени он не мог попасть туда, чтобы приставы начали опись имущества. Я лично рад, что процедура началась, а значит, лёд тронулся», — сообщил Жоркин.

Он отметил, что Степаненко не захотела присутствовать на описи, хотя была оповещена.

«Собственно, после описи начнётся оценка имущества супругов и объектов недвижимости, потому что сумма в 1,5 млрд рублей, о которой все говорят, взята с потолка. Я ещё с удивлением услышал, что Елена Григорьевна якобы претендует меньше чем на 50% совместного имущества. Поверьте, она хочет получить большую часть, хотя никаких правовых оснований для этого нет», — рассказал адвокат.

По его словам, Елена Степаненко может получить большую часть, чем положено по закону, лишь при определенных обстоятельствах: если Петросян сам примет такое решение, в случае вынесения незаконного судебного решения или если с артистом что-то случится.

«Я не знаю, на что рассчитывает Елена Григорьевна, не исключаю, что именно на последний вариант. Если с моим клиентом что-то случится, наследниками прямой линии останутся Степаненко и дочь Евгения Вагановича. Стрессы из-за развода и шумихи вокруг не лучшим образом сказываются на здоровье моего клиента, оно подорвано, но мы стараемся сделать всё, чтобы уберечь его от ненужных переживаний», — отметил Сергей Жоркин.

Евгений Петросян и Елена Степаненко находятся в браке 30 лет, но последние 15 лет не живут вместе.