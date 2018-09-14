Угрожавшего Криду дагестанца задержали

Полиция задержала жителя Дагестана , писавшего в соцсетях сообщения с угрозами в адрес организатора концерта Егора Крида . Об этом пишет « Комсомольская правда на Северном Кавказе» со ссылкой на близкий к следствию источник.

По словам собеседника газеты, 19-летнего молодого человека доставили на допрос в Махачкалу . «КП» отмечает, что он угрожал организатору выступлений убийством. Теперь он может стать фигурантом уголовного дела.

Ранее стало известно, что пользователи соцсетей угрожали Криду избиением и изнасилованием из-за его планов выступить в Дагестане. Полиция сочла угрозы в адрес певца экстремизмом. Представители лейбла Black Star объявили об отмене его выступления из-за «неспокойной обстановки на местах» и опасений за безопасность зрителей. Также было отменено выступление рэпера Doni в Каспийске.

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram прокомментировал новость об отмене концерта Крида словами «невелика потеря». До этого боец также критиковал концерт хип-хоп-исполнителей HammAli & Navai в республике и поведение молодежи на нем.

После этого рэпер Тимати опубликовал видеообращение к бойцу. По мнению рэпера, Нурмагомедов причастен к прошедшей по Дагестану волне недовольства. Тимати выразил надежду, что Нурмагомедов свяжется с ним, и вместе они смогут разобраться в ситуации.

Однако боец вместо этого опубликовал пост с обещанием, что «каждая тварь ответит за свои слова». Он отметил, что «какие-то черти» не должны говорить ему, что ему делать. Спортсмен обратился к дагестанским мужчинам, заявив, что именно они в ответе за будущее своего региона, «а не всякие петушары».