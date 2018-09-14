Ещё
Зудина рассказала о последних днях с Табаковым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Овдовевшая Марина Зудина впервые рассказала о том, как дежурила у палаты Табакова в реанимации 

Teleprogramma.pro + ещё 2 40 минут назад
Фото: globallookpress.com
Никаких украшений и нарядов — такой поклонники не привыкли видеть роскошную супругу покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олега Табакова. 53-летняя Марина Зудина боялась отойти от палаты тяжелобольного мужа и практически три месяца провела в одной и той же одежде.
«103 дня я провела в реанимации. У меня было два спортивных костюма, один стирала, а другой носила и три месяца никакой другой одежды и украшений не надевала. Только на сцене. И была счастлива, потому что каждый день могла быть с любимым человеком», — рассказала актриса, которая родила от Табакова двух детей: сына Павла и дочку Марию.
Олег Павлович стал первой серьезной любовью Марины Зудиной. Когда она еще училась в школе, мечтала поступить к Табакову на курс. Сейчас 23-летний сын Марины Зудиной и Олега Табакова Павел продолжает славную традицию отца — он снимается в кино и играет в театре. Юноша уже давно живет отдельно, но часто навещает маму, которая до сих пор не может прийти в себя после смерти супруга.
Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Медики подключили актера к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти жизнь пациенту так и не смогли. Последние три месяца жизни Олег Павлович провел в больнице, позже его перевели в отделении реанимации. Супруга актера ни на минуту не оставляла Табакова одного. Марина Зудина верила в то, что ее супруг сможет побороть недуг, пишет «Антенна-Телесемь».
Teleprogramma.pro: последние новости
В возрасте 67 лет умер народный артист России Михаил Асафов Показавшая суставные шишки Волочкова в очередной раз встала на пуанты Петросян приступил к описи совместно нажитого со Степаненко имущества
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер народный артист Михаил Асафов9
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста180
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ50
В обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрели581
Пассажир парализовал движение в московском метро7
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
00:31
Маликов теряет зрение
Шоу-бизнес
00:45
В Москве избили американского рэпера
Шоу-бизнес Происшествия
07:00
Повод для санкций: СМИ об интервью «отравителей» Скрипалей
Политика
00:47
Прилепин прояснил ситуацию с разоружением своего батальона
Армия Украина
00:57
Пассажир парализовал движение в московском метро
Новости Москвы
15:57
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста
Политика
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение