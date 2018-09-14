Зудина рассказала о последних днях с Табаковым

Овдовевшая Марина Зудина впервые рассказала о том, как дежурила у палаты Табакова в реанимации

Никаких украшений и нарядов — такой поклонники не привыкли видеть роскошную супругу покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олега Табакова . 53-летняя Марина Зудина боялась отойти от палаты тяжелобольного мужа и практически три месяца провела в одной и той же одежде.

«103 дня я провела в реанимации. У меня было два спортивных костюма, один стирала, а другой носила и три месяца никакой другой одежды и украшений не надевала. Только на сцене. И была счастлива, потому что каждый день могла быть с любимым человеком», — рассказала актриса, которая родила от Табакова двух детей: сына Павла и дочку Марию.

Олег Павлович стал первой серьезной любовью Марины Зудиной. Когда она еще училась в школе, мечтала поступить к Табакову на курс. Сейчас 23-летний сын Марины Зудиной и Олега Табакова Павел продолжает славную традицию отца — он снимается в кино и играет в театре. Юноша уже давно живет отдельно, но часто навещает маму, которая до сих пор не может прийти в себя после смерти супруга.

Олег Табаков скончался в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Медики подключили актера к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти жизнь пациенту так и не смогли. Последние три месяца жизни Олег Павлович провел в больнице, позже его перевели в отделении реанимации. Супруга актера ни на минуту не оставляла Табакова одного. Марина Зудина верила в то, что ее супруг сможет побороть недуг, пишет «Антенна-Телесемь».