В Москве избили американского рэпера

На американского рэпера 6ix9ine (Даниэль Эрнандес) во время его концерта в Москве напал зритель. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Зритель запрыгнул на сцену и нанес несколько ударов Эрнандесу. Рэпер начал бить нападавшего в ответ, после чего на сцене появились охранники (или коллеги 6ix9ine) и стали избивать зрителя ногами.

В июле Эрнандес был похищен и ограблен тремя вооруженными мужчинами, а затем попал в больницу. Нападение было совершено ночью, когда рэпер возвращался домой со съемок клипа в Бруклине.

Преступники заставили его выйти из машины и ударили чем-то тяжелым по голове. Рэпер очнулся на заднем сиденье автомобиля, после чего нападавшие потребовали деньги и драгоценности, пригрозив ему убийством. Они приехали домой к Эрнандесу, забрали около 15-20 тысяч долларов наличными и украшения на 750 000 долларов. Дома в этот момент находились подруга и дочь рэпера, но они не пострадали.

Незадолго до этого 6ix9ine стал фигурантом уголовного дела за попытку задушить подростка в торговом центре.