Киркоров и Крид спели дуэтом

Видео начинается со сценки о том, как рэпер Тимати и подписант его лейбла Black Star Егор Крид уговаривают Киркорова сменить цвет своего настроения с синего на черный. Так Народный артист России и поступает, переоблачась из роскошного костюма с прославившими его перьями в мешковатые футболку и штаны черного цвета.

После этого Крид поет о том, что во всем предпочитает черный цвет, а затем и сам Киркоров прочитал рэп. Среди прочего он спел, что все записанные им хиты не сосчитает даже Пифагор, а все его понты — даже Тимати.

«Я на хайпе. Каждый год на хайпе», — заверил он.

Несмотря на то, что песня посвящена любви к черному цвету, который доминирует и в клипе, в одном из фрагментов видео Киркоров и Крид предстают в желтых комбинезонах, что является очевидной отсылкой к американскому сериалу «Во все тяжкие», главные герои которого носили точно такие же.

Заканчивается клип подборкой неудачных дублей, например, того, в котором Крида насмешило слово «цирюльня» из уст Киркорова.