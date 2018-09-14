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Киркоров и Крид спели дуэтом
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Киркоров и Крид спели дуэтом 

Рамблер + ещё 3 33 минуты назад
Певцы Филипп Киркоров и Егор Крид спели дуэтом. Премьера клипа на песню «Цвет настроения черный» состоялась на YouTube-канале BlackStarTV.
Видео начинается со сценки о том, как рэпер Тимати и подписант его лейбла Black Star Егор Крид уговаривают Киркорова сменить цвет своего настроения с синего на черный. Так Народный артист России и поступает, переоблачась из роскошного костюма с прославившими его перьями в мешковатые футболку и штаны черного цвета.
После этого Крид поет о том, что во всем предпочитает черный цвет, а затем и сам Киркоров прочитал рэп. Среди прочего он спел, что все записанные им хиты не сосчитает даже Пифагор, а все его понты — даже Тимати.
«Я на хайпе. Каждый год на хайпе», — заверил он.
Несмотря на то, что песня посвящена любви к черному цвету, который доминирует и в клипе, в одном из фрагментов видео Киркоров и Крид предстают в желтых комбинезонах, что является очевидной отсылкой к американскому сериалу «Во все тяжкие», главные герои которого носили точно такие же.
Заканчивается клип подборкой неудачных дублей, например, того, в котором Крида насмешило слово «цирюльня» из уст Киркорова.
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