Ещё
Умер актер Михаил Асафов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер Михаил Асафов 

Газета.Ru + ещё 8 4 часа назад
Народный артист России, актер Михаил Асафов скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Владимирского академического театра драмы.
"13 сентября 2018 года на 68-м году жизни скоропостижно скончался народный артист РФ, лауреат премии им. Е. Евстигнеева Михаил Васильевич Асафов", — говорится в сообщении.
Асафов, окончивший школу-студию МХАТ, начал свою работу во Владимирском областном театре драмы в 1977 году. В театре отмечают обширный послужной список актера и популярность у публики.
"Его мастерство, талант и сценическое обаяние по заслугам оценили жители многих городов России и СНГ, а также Чехии и Германии, где артист побывал с владимирским театром на гастролях", — отмечается в сообщении.
Прощание с народным артистом России пройдет 17 сентября во Владимирском академическом театре драмы.
Газета.Ru: последние новости
Петросян смог проникнуть в занимаемую Степаненко квартиру После выхода клипа Киркорова и Баскова Лолита призвала лишить их звания народных артистов Модель Киру Майер облили кипятком в СИЗО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новые следы от дрели нашли на «Союзе»269
«Это всё Россия»: Украина не отрезала Крым от воды301
Россия применила «лучшие в мире» стелс-ракеты460
«Моя богиня секса!»: Солнцев об интиме с 63-летней женой28
Кличко отказался скакать48
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение