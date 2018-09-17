Дакота назвала имя любовницы Соколовского

Рита Дакота назвала имя любовницы своего мужа

Измены в знаменитых семьях — очень частое явление. Не обошло оно и семью Риты Дакоты Влада Соколовского . Влад, оказывается часто изменял своей жене, что продолжает всплывать даже после развода.

Недавно на своей официальной странице в Instagram Рита Дакота выложила пост, в комментариях под которым один из ее подписчиков подметил сходство между творчеством Риты Дакоты и Мари Краймбери. Так Дакота и назвала имя любовницы своего уже бывшего мужа ответив: «ходят слухи, что с ней Влад тоже спал и песня „Палево“ именно об этом. А творчество очень нравится, талантливая девочка».

Развод пары изначально был инициирован самой Дакотой, которая не хотела мириться с многочисленными изменами мужа, и с тем что он променял жену и дочь на каких-то других женщин.

Хоть Мари Краймбери и поступила крайне низко, однако Дакота все еще признает ее творчество и ничего не имеет против него.

Напомним, что о разводе с мужем певица заявила еще в августе, когда и узнала о его многочисленных любовницах.