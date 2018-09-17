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Дакота назвала имя любовницы Соколовского
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Рита Дакота назвала имя любовницы своего мужа 

РИА «ВистаНьюс» + ещё 9 1 час назад
Измены в знаменитых семьях — очень частое явление. Не обошло оно и семью Риты Дакоты и Влада Соколовского. Влад, оказывается часто изменял своей жене, что продолжает всплывать даже после развода.
Недавно на своей официальной странице в Instagram Рита Дакота выложила пост, в комментариях под которым один из ее подписчиков подметил сходство между творчеством Риты Дакоты и Мари Краймбери. Так Дакота и назвала имя любовницы своего уже бывшего мужа ответив: «ходят слухи, что с ней Влад тоже спал и песня „Палево“ именно об этом. А творчество очень нравится, талантливая девочка».
Развод пары изначально был инициирован самой Дакотой, которая не хотела мириться с многочисленными изменами мужа, и с тем что он променял жену и дочь на каких-то других женщин.
Хоть Мари Краймбери и поступила крайне низко, однако Дакота все еще признает ее творчество и ничего не имеет против него.
Напомним, что о разводе с мужем певица заявила еще в августе, когда и узнала о его многочисленных любовницах.
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