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Басков ответил Киселеву на критику нового клипа
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Басков резко ответил Киселеву на критику клипа Ibiza 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из клипа
Народный артист России Николай Басков заявил, что ему «ни холодно, ни жарко» от критики со стороны главного редактора МИА «Россия Сегодня» Дмитрия Киселева.
«Мне вообще как-то неинтересно даже. Мне это вообще ни холодно, ни жарко», — заявил артист радиостанции «Говорит Москва».
Басков объяснил, что клип на песню Ibiza, который раскритиковал Киселев, был снят в стилистике популярных кинофильмов 80-90-х годов и был сделан «с юмором».
«Общество разделилось. Половине, судя по лайкам, нравится клип, половине не нравится. Для того и есть такая работа, чтобы она не прошла незамеченной, потому что каждый день артисты снимают огромное количество клипов, и никакой клип не обсуждают» — сказал Басков.
Ранее Дмитрий Киселев в своей статье назвал клип Николая Баскова и Филиппа Киркорова «отвратительной мерзостью» с «низкопробной эстетикой». Журналист также отметил многочисленные нарушения требований Роскомнадзора по лексике.
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