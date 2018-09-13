Басков ответил Киселеву на критику нового клипа

Народный артист России Николай Басков заявил, что ему «ни холодно, ни жарко» от критики со стороны главного редактора МИА «Россия Сегодня» Дмитрия Киселева.
«Мне вообще как-то неинтересно даже. Мне это вообще ни холодно, ни жарко», — заявил артист радиостанции «Говорит Москва».
Басков объяснил, что клип на песню Ibiza, который раскритиковал Киселев, был снят в стилистике популярных кинофильмов 80-90-х годов и был сделан «с юмором».
«Общество разделилось. Половине, судя по лайкам, нравится клип, половине не нравится. Для того и есть такая работа, чтобы она не прошла незамеченной, потому что каждый день артисты снимают огромное количество клипов, и никакой клип не обсуждают» — сказал Басков.
Ранее Дмитрий Киселев в своей статье назвал клип Николая Баскова и Филиппа Киркорова «отвратительной мерзостью» с «низкопробной эстетикой». Журналист также отметил многочисленные нарушения требований Роскомнадзора по лексике.