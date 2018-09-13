Басков ответил Киселеву на критику нового клипа

Басков резко ответил Киселеву на критику клипа Ibiza

«Мне вообще как-то неинтересно даже. Мне это вообще ни холодно, ни жарко», — заявил артист радиостанции «Говорит Москва».

Басков объяснил, что клип на песню Ibiza, который раскритиковал Киселев, был снят в стилистике популярных кинофильмов 80-90-х годов и был сделан «с юмором».

«Общество разделилось. Половине, судя по лайкам, нравится клип, половине не нравится. Для того и есть такая работа, чтобы она не прошла незамеченной, потому что каждый день артисты снимают огромное количество клипов, и никакой клип не обсуждают» — сказал Басков.