Ещё
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петросян прорвался в квартиру с приставами 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: @petrosyanevgeny
Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что 13 сентября юморист приступил к описи совместно нажитого с Еленой Степаненко имущества. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.
По словам Жорина, Петросян попал в свою квартиру впервые с начала бракоразводного процесса. Его сопровождали приставы.
Адвокат добавил, что Степаненко и ее представительница были уведомлены об описи, но не пришли на нее.
Этим летом Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. Жорин заявлял, что супруги уже около 15 лет не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена. По словам Жорина, Петросян хочет поделить имущество пополам, но Степаненко намерена получить больше.
Адвокат говорил, что Степаненко планирует забрать после развода культурные ценности и коллекцию клоунов, которых Петросян привозил из разных стран. Также она якобы намерена получить небольшую квартиру, с которой у Петросяна связаны особые воспоминания: именно там он когда-то придумал свои главные телепроекты. Жорин говорил, что юморист не может попасть в апартаменты.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья17
Крым трясет124
Жириновский устроил истерику у Соловьева204
Звезду Instagram изуродовали в СИЗО43
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны292
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
02:57
Крым трясет
Происшествия
00:46
Командир лайнера слег с инфарктом на подлете к Москве
Происшествия
02:34
Звезду Instagram изуродовали в СИЗО
Происшествия
01:38
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья
Происшествия
00:58
Жириновский устроил истерику у Соловьева
Общество
05:08
«Отравители» Скрипалей дали первое интервью
Общество Политика
00:50
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение