Петросян прорвался в квартиру с приставами 

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что 13 сентября юморист приступил к описи совместно нажитого с Еленой Степаненко имущества. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.
По словам Жорина, Петросян попал в свою квартиру впервые с начала бракоразводного процесса. Его сопровождали приставы.
Адвокат добавил, что Степаненко и ее представительница были уведомлены об описи, но не пришли на нее.
Этим летом Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. Жорин заявлял, что супруги уже около 15 лет не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена. По словам Жорина, Петросян хочет поделить имущество пополам, но Степаненко намерена получить больше.
Адвокат говорил, что Степаненко планирует забрать после развода культурные ценности и коллекцию клоунов, которых Петросян привозил из разных стран. Также она якобы намерена получить небольшую квартиру, с которой у Петросяна связаны особые воспоминания: именно там он когда-то придумал свои главные телепроекты. Жорин говорил, что юморист не может попасть в апартаменты.