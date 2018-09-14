«Моя богиня секса!»: Солнцев об интиме с женой-бабулей

«Девственность восстановил»: Солнцев об интиме с преобразившейся женой-старушкой

Гоген Солнцев прячет пенсионерку жену от посторонних глаз. По словам шоумена, его 63-летняя Катюша после пластической операции стала настолько хороша, что теперь они не вылезают из постели.

Гоген спросил своих фолловеров в Instagram, как те переживают осень, а затем похвастался своим рецептом от осенней хандры.

"Главное во время под одеяло залезть с любимой… А там все всегда шедеврально 👌🌸Катя после операции так преобразилась, что наконец-таки поверила в саму себя! Ты моя любимая, настоящая богиня секса!🔥🔥🔥🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написал шоумен под снимком себя любимого.

Поклонники поздравили звезду с насыщенной личной жизнью и попросили показать Екатерину, ведь пожилая женщина давно не показывалась общественности. Однако многие интернет-обыватели отметили, что престарелую Катюшу зрители увидят нескоро, ведь синяки и отеки после хирургического вмешательства, скорее всего, еще не зажили.

Отметим, что злопыхатели тоже присоединились к беседе. Недруги Солнцева предположили, что шоумен просто еще не пробовал молодого женского тела, поэтому и восхищается старухой-женой. Также хейтеры предложили сделать Екатерине операцию по восстановлению девственности.