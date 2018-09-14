Ещё
«Моя богиня секса!»: Солнцев об интиме с 63-летней женой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Девственность восстановил»: Солнцев об интиме с преобразившейся женой-старушкой 

Дни.ру + ещё 2 2 часа назад
Гоген Солнцев прячет пенсионерку жену от посторонних глаз. По словам шоумена, его 63-летняя Катюша после пластической операции стала настолько хороша, что теперь они не вылезают из постели.
Гоген спросил своих фолловеров в Instagram, как те переживают осень, а затем похвастался своим рецептом от осенней хандры.
"Главное во время под одеяло залезть с любимой… А там все всегда шедеврально 👌🌸Катя после операции так преобразилась, что наконец-таки поверила в саму себя! Ты моя любимая, настоящая богиня секса!🔥🔥🔥🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написал шоумен под снимком себя любимого.
Поклонники поздравили звезду с насыщенной личной жизнью и попросили показать Екатерину, ведь пожилая женщина давно не показывалась общественности. Однако многие интернет-обыватели отметили, что престарелую Катюшу зрители увидят нескоро, ведь синяки и отеки после хирургического вмешательства, скорее всего, еще не зажили.
"Гоген, ну покажи уж фото Кати? Нам всем интересно посмотреть на ее преображения после операции😊", "Ребят, что вы прицепились)))) Лицо встанет на место только через год и это минимум! До трех месяцев лицо неадекватное вообще))) В начале четвертого месяца начинают прорастать новые сосуды и мышцы начинают сокращаться…", "Я полгода вообще была на себя не похожа))) а эффект, которого ожидают. наступит через ГОД!" — рассуждали пользователи Сети.
Отметим, что злопыхатели тоже присоединились к беседе. Недруги Солнцева предположили, что шоумен просто еще не пробовал молодого женского тела, поэтому и восхищается старухой-женой. Также хейтеры предложили сделать Екатерине операцию по восстановлению девственности.
"Ржу! Гоген вы видимо вообще не в курсе что такое секс с девушкой. Попробуйте Кате изменить и поймете во что вы вляпались. Вам конечно платят за эти писмена что вы здесь оставляете, но лучшие годы уходят, навряд ли в старости захочется это вспоминать…", "Ой снова сопли про типа секс с пенсионеркой! Когда уже на выгуле ее выведешь? Девственность тоже вастоновил Катьке?" — писали пользователи Сети.
Дни.ру: последние новости
"Шесть трупов": Борисов обнародовал шокирующий компромат на Мазур Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты после известия о ребенке Джоли попалась на подлой манипуляции
Комментарии24
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новые следы от дрели нашли на «Союзе»183
«Это все Россия»: Украина не отрезала Крым от воды
Россия применила «лучшие в мире» стелс-ракеты443
Кличко отказался скакать43
Мексика отказалась от американских долларов34
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение