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Яковлева рассказала о фобии
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Яковлева рассказала о фобии 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Актриса Елена Яковлева рассказала сайту «7 дней» о своей навязчивой идее.
По ее словам, однажды из окна своей квартиры она наблюдала пожар в доме напротив.
«Женщина билась на балконе в ожидании пожарных», — уточнила она.
Яковлева, как, видимо, и наблюдаемая ею женщина, чувствовала «панику и ужас», из-за которых даже не могла вспомнить сочетание цифр для вызова пожарных — «01». В итоге женщина была спасена, однако актриса обзавелась фобией.
«Я боялась, что случится пожар и я не смогу спастись», — объяснила она.
По словам Яковлевой, этот страх длился годами, днем мешая ей заниматься делами, а ночью спать. Тем не менее она сумела его преодолеть. Артистка рассказала, что связала друг с другом несколько простыней, привязала их к батарее и решила, что, случись пожар, сначала выбросит в окно третьего этажа матрас, а затем сама спустится по импровизированному канату.
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