Яковлева рассказала о фобии

Актриса Елена Яковлева рассказала сайту «7 дней» о своей навязчивой идее.

По ее словам, однажды из окна своей квартиры она наблюдала пожар в доме напротив.

«Женщина билась на балконе в ожидании пожарных», — уточнила она.

Яковлева, как, видимо, и наблюдаемая ею женщина, чувствовала «панику и ужас», из-за которых даже не могла вспомнить сочетание цифр для вызова пожарных — «01». В итоге женщина была спасена, однако актриса обзавелась фобией.

«Я боялась, что случится пожар и я не смогу спастись», — объяснила она.

По словам Яковлевой, этот страх длился годами, днем мешая ей заниматься делами, а ночью спать. Тем не менее она сумела его преодолеть. Артистка рассказала, что связала друг с другом несколько простыней, привязала их к батарее и решила, что, случись пожар, сначала выбросит в окно третьего этажа матрас, а затем сама спустится по импровизированному канату.