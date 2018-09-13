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Солист Limp Bizkit разводится с женой из Крыма
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Солист Limp Bizkit разводится с женой из Крыма 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Американский певец, основатель и вокалист группы Limp Bizkit Фред Дерст разводится с женой, уроженкой Кемеровской области Ксенией Берязевой, сообщает сайт kp.ru.
Ксения выросла в Крыму, а родилась в Прокопьевске Кемеровской области.
Отмечается, что она тайно вышла замуж за Фреда Дерста в 2012 году. Теперь в СМИ появилась информация о том, что пара разводится.
Причина разлада в отношениях пары пока неизвестна, партнеры не делали никаких официальных заявлений. По данным издания, Дерст удалил из инстаграма все совместные фото с Берязевой и подал на развод в суд Лос-Анджелеса.
Ранее Служба безопасности Украины на пять лет запретила артисту въезд в страну. До этого Дерст неоднократно высказывался в поддержку российского Крыма, а в Донецк и Луганск намерен приехать с концертами в следующем году.
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