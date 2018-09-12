Ещё
Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты после известия о ребенке 

Дни.ру 40 минут назад
Скандал вокруг Евгения Петросяна и его бурной личной жизни, в которой якобы задействована теперь не одна Татьяна Брухунова, не утихает. Внимательные журналисты обратили внимание, что названная виновницей развода юмориста женщина "подчистила" свою страницу в соцсети — удалила некоторые фотографии и запретила комментировать публикации.
По некоторым данным, у Татьяны Брухуновой есть несколько страниц в социальных сетях. Так, репортеры обнаружили ее аккаунт в Instagram и в Facebook. Однако оба оказались закрыты. Если страничка Брухуновой в Instagram даже не просматривается, то страничка в Facebookчуть более информативна.
Однако и в ней произошли изменения. Так, Татьяна "подчистила" свой профиль — удалила несколько фотографий, оставив лишь две, а еще закрыла возможность комментирования публикаций пользователями. Говорят, это случилось вскоре после того, как бывшая представительница интересов Виталины Цымбалюк-Романовской Элина Мазур на всю страну заявила о том, что у Евгения Петросяна есть молодая любовница и это вовсе не Татьяна Брухунова.
Ранее Мазур дала интервью, в котором рассказала, что якобы на нее вышла некая молодая актриса и рассказала душераздирающую историю. Будто бы эта женщина годами была любовницей юмориста и даже родила ему ребенка. При этом информаторша намекнула Элине, что артист крайне скуп, а еще у него якобы проблемы со здоровьем.
Мазур объяснила, что на нее выли с целью нанять в качестве менеджера, но сама она ко всей этой информации относится с большим скепсисом. Элина убеждена, что ее хотят "втравить в историю", а также — досадить Елене Степаненко, которая пока еще является законной супругой Евгения Петросяна.
Напомним, в начале августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко решили расстаться, прожив вместе более 30 лет. Ходили слухи, что причиной развода стала молодая помощница юмориста Татьяна Брухунова. Однако с появлением некой молодой актрисы статус Брухуновой теперь несколько неоднозначный. Впрочем, говорят, что никакой молодой актрисы с ребенком нет, якобы ее выдумали, чтобы отвести внимание от Татьяны Брухуновой.
Дни.ру: последние новости
Угрожали расправой: под Москвой ограбили дом Кузьмина Ольгу Бузову застукали с бывшим "Я в афиге!": Григорьев-Апполонов рассказал о раке и операции
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина229
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление94
Япония отказала Путину601
Норкин взбесил россиян550
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева118
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:36
Украина и ЕС: «Прошла любовь, остались слезы»
Украина В мире
04:16
Владимира Кузьмина крупно обокрали
Шоу-бизнес
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
20:45
Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты
Шоу-бизнес
04:40
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
00:52
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина
Общество Политика
04:50
Киев выразил протест Москве
В мире Украина
13:34
Япония отказала Путину
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение