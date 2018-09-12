Ещё
Солиста Backstreet Boys простят за изнасилование
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участник Backstreet Boys избежал ответственности за изнасилование 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Прокуратура Лос-Анджелеса решила не предъявлять обвинение в изнасиловании участнику поп-группы Backstreet Boys Нику Картеру. Об этом сообщает портал TMZ.
Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что срок исковой давности истек пять лет назад, в 2013 году.
Американская певица и актриса Мелисса Шуман обвинила Картера в изнасиловании в ноябре 2017 года. По словам артистки, инцидент произошел, когда ей было 18 лет. Она снималась вместе с Картером в телевизионном фильме. Картер отвергал обвинения, утверждая, что их близость проходила по обоюдному согласию.
5 сентября прокуратура Лос-Анджелеса отказалась предъявлять обвинения в сексуальных домогательствах актерам Кевину Спейси и Стивену Сигалу. Причиной этого также стали сроки исковой давности.
Широкую огласку тема сексуальных домогательств в киноиндустрии получила в ноябре 2017 года, когда голливудского продюсера Харви Вайнштейна, актера Кевина Спейси и других публично обвинили в изнасилованиях в рамках флешмоба #MeToo в социальных сетях. Из-за большого потока заявлений прокуратура Лос-Анджелеса создала специальный отдел по расследованию домогательств в Голливуде.
Газета.Ru: последние новости
СМИ узнали о реакции Петросяна на информацию о ребенке и любовнице Леонтьев пожаловался на диктат врачей во время болезни 78-летний Эммануил Виторган снова готовится стать отцом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США не допустили к полетам новый российский самолет78
Украинца выгнали из студии российского ток-шоу737
Госдеп обвинил Россию в дискредитации «Белых касок»56
Поклонская пошла против депутатов225
Мэттис не верит в военный альянс России и Китая10
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение