Петросян отреагировал на слухи о ребенке и любовнице

СМИ узнали о реакции Петросяна на информацию о ребенке и любовнице

Адвокат российского юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин рассказал о реакции артиста на появившуюся в СМИ информацию о женщине, якобы имеющей от него ребенка. Об этом сообщает сайт kp.ru. По словам Жорина, он посмеялся над этим вместе с Петросяном. "Ну просто высосано из пальца! Бред. Одно дело, когда хоть какой-то фундамент есть под этой информацией, а другое дело, когда 100% вброс", — заявил Жорин. Он добавил, что информация совершенно не соответствует действительности и ее "смешно" комментировать. По его мнению, такие "вбросы" делает сторона супруги Петросяна Елены Степаненко , с которой юморист разводится. Ранее СМИ сообщили о появлении женщины, которая якобы воспитывает ребенка от юмориста Евгения Петросяна.