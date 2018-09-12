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Петросян отреагировал на слухи о ребенке и любовнице
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СМИ узнали о реакции Петросяна на информацию о ребенке и любовнице 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат российского юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин рассказал о реакции артиста на появившуюся в СМИ информацию о женщине, якобы имеющей от него ребенка. Об этом сообщает сайт kp.ru.
По словам Жорина, он посмеялся над этим вместе с Петросяном.
"Ну просто высосано из пальца! Бред. Одно дело, когда хоть какой-то фундамент есть под этой информацией, а другое дело, когда 100% вброс", — заявил Жорин.
Он добавил, что информация совершенно не соответствует действительности и ее "смешно" комментировать. По его мнению, такие "вбросы" делает сторона супруги Петросяна Елены Степаненко, с которой юморист разводится.
Ранее СМИ сообщили о появлении женщины, которая якобы воспитывает ребенка от юмориста Евгения Петросяна.
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