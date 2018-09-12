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Моисееву предсказали скорую смерть
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Борису Моисееву предсказали беспамятство и скорую смерть 

Дни.ру 38 минут назад
На похоронах Иосифа Кобзона многие отметили насколько плохо выглядит Борис Моисеев. Некоторые его даже не узнали. Журналисты делают предположения, почему же певца уводили с траурного мероприятия под руки: неужели он не в состоянии самостоятельно передвигаться?
"Вынуждена расстроить всех поклонников Бориса Моисеева: здоровье певца будет только ухудшаться. Прогноз у меня самый неутешительный", — рассказала Dni.Ru ведунья Саона.
По словам ясновидящей, инсульт нанес сильнейший удар по здоровью певца.
"Моисееву сейчас приходится очень непросто. Артиста мучают постоянные боли, из-за которых он вынужден принимать сильнодействующие препараты. Кроме того, я вижу сильное ухудшение зрения — скорее всего именно поэтому ему необходимо сопровождение", — пояснила она.
Гадалка также предупредила, что велика вероятность повторных инсультов. Удары могут произойти в течение ближайших полутора-двух лет. Следующий инсульт оставит его прикованным к инвалидной коляске и в беспамятстве, а третьего артист и вовсе не переживет.
"Совет здесь может быть один — срочно посвятить все свое время активному лечению с лучшими специалистами. Я вижу, что Моисеев в этом вопросе сильно упрямится: он не желает ложиться в больницу, хотя и осознает необходимость такой меры. Подобное отношение к себе может привести к самым ужасным последствиям, поэтому Моисееву стоит пожертвовать всей своей социальной жизнью с ее маленькими радостями и в полной мере заняться лечением", — заключила ясновидящая.
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