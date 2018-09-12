Моисееву предсказали скорую смерть

Борису Моисееву предсказали беспамятство и скорую смерть

На похоронах Иосифа Кобзона многие отметили насколько плохо выглядит Борис Моисеев . Некоторые его даже не узнали. Журналисты делают предположения, почему же певца уводили с траурного мероприятия под руки: неужели он не в состоянии самостоятельно передвигаться?

"Вынуждена расстроить всех поклонников Бориса Моисеева: здоровье певца будет только ухудшаться. Прогноз у меня самый неутешительный", — рассказала Dni.Ru ведунья Саона.

По словам ясновидящей, инсульт нанес сильнейший удар по здоровью певца.

"Моисееву сейчас приходится очень непросто. Артиста мучают постоянные боли, из-за которых он вынужден принимать сильнодействующие препараты. Кроме того, я вижу сильное ухудшение зрения — скорее всего именно поэтому ему необходимо сопровождение", — пояснила она.

Гадалка также предупредила, что велика вероятность повторных инсультов. Удары могут произойти в течение ближайших полутора-двух лет. Следующий инсульт оставит его прикованным к инвалидной коляске и в беспамятстве, а третьего артист и вовсе не переживет.