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Грудинин вмешался в конфликт Тимати и Нурмагомедова
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Грудинин вмешался в конфликт Тимати и Нурмагомедова 

Газета.Ru + ещё 6 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Директор "Совхоза имени Ленина" и бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин дал комментарий в связи с конфликтом рэп-певца Тимати и чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова. Об этом Грудинин написал в своем инстаграме.
По его словам, ему не нравятся единоборства и он не является любителем современной рэп— и поп-музыки, но знаком с этими направлениями, так как стремился лучше понять своего потенциального избирателя.
Грудинин заметил, что в России увеличится число таких исполнителей, как Face и Элджей, если Нурмагомедов не будет "идеологически противостоять" таким певцам, как Тимати и Крид.
"Наверное, не с Хабибом надо дискутировать Тимуру, а с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым", — заявил Грудинин.
Он также разместил изображение, на котором голова Нурмагомедова заменена на голову Тимати.
Ранее сообщалось, что в ответ на видеообращение Тимати, который признался в уважении кавказских традиций и подчеркнул, что не смог лично обсудить сложившуюся ситуацию с Нурмагомедовым, спортсмен отреагировал достаточно жестко.
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