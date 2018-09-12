Грудинин вмешался в конфликт Тимати и Нурмагомедова

Директор "Совхоза имени Ленина" и бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин дал комментарий в связи с конфликтом рэп-певца Тимати и чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова . Об этом Грудинин написал в своем инстаграме.

По его словам, ему не нравятся единоборства и он не является любителем современной рэп— и поп-музыки, но знаком с этими направлениями, так как стремился лучше понять своего потенциального избирателя.

Грудинин заметил, что в России увеличится число таких исполнителей, как Face и Элджей, если Нурмагомедов не будет "идеологически противостоять" таким певцам, как Тимати и Крид.

"Наверное, не с Хабибом надо дискутировать Тимуру, а с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым", — заявил Грудинин.

Он также разместил изображение, на котором голова Нурмагомедова заменена на голову Тимати.

Ранее сообщалось, что в ответ на видеообращение Тимати, который признался в уважении кавказских традиций и подчеркнул, что не смог лично обсудить сложившуюся ситуацию с Нурмагомедовым, спортсмен отреагировал достаточно жестко.