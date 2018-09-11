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Дочь Михалкова рассказала о состоянии отца
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Дочь Михалкова рассказала о состоянии отца 

Рамблер 45 минут назад
Дочь режиссера Никиты Михалкова Надежда рассказала телеканалу «Звезда», что с ее отцом все в порядке.
Ранее актер, драматург Александр Адабашьян заявил журналистам, что Михалков попал в больницу и перенес операцию.
По его словам, операция режиссеру понадобилась из-за «малоприятной травмы спортивного свойства». Адабашьян подчеркнул, что сейчас Михалков болеет, но ничего «трагического» в его состоянии нет.
>> Михалкова прооперировали в Москве
Однако дочь режиссера заявила, что он не болеет. Надежда Михалкова заявила, что волноваться за здоровье режиссера не стоит.
Личный помощник Михалкова заявил «Звезде», что режиссер покинул Москву после дня выборов. Комментариев по поводу его травмы и операции помощник не дал.
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