Ещё
У Петросяна нашлась новая молодая любовница
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних

У 72-летнего Петросяна нашлась новая молодая любовница 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Появились сенсационные данные о личной жизни Евгения Петросяна. Согласно им, якобы Татьяна Брухунова не имеет никакого отношения к юмористу, зато у него будто бы есть другая молодая любовница.
Конфиденциальную информацию раскрыла небезызвестная Элина Мазур, бывший партнер и защитница пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, прославившейся скандальным разводом с Арменом Джигарханяном.
"Ко мне обратилась женщина молодая, которая рассказала, что она является давней пассией Евгения Вагановича Петросяна. Мне были раскрыты определенные стороны в их взаимоотношениях", — цитирует Элину Мазур РЕН ТВ.
Женщина рассказала, что может сказать лишь то, что Татьяна Брухунова никакого отношения к личной жизни артиста не имеет и что разворачивается криминальная история вокруг денег
Дни.ру: последние новости
Цветущая вдова запретила оплакивать Кобзона Пустилась в пляс: Пугачева удивила поведением на главном событии Москвы "Отравитель" Харламов показал убийство Скрипалей на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Водная блокада Крыма150
Украина перехватила данные военных спутников РФ1085
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних11
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»13
Украинский пенсионер расстрелял детей18
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
05:03
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних
Происшествия
04:04
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»
Общество
01:01
«Триумфы» и «Панцири» отразили удар на Кубани
Армия Войска
00:10
«Крымский» скандал преобразил Вайкуле
Шоу-бизнес
11:57
«Украина использует ИГ для убийств на Донбассе»
Происшествия Украина
02:20
Мертвого Вороненкова решили отдать под суд
В мире
07:43
Посольство РФ обвинили в «туалетном троллинге»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение