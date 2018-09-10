У Петросяна нашлась новая молодая любовница

Появились сенсационные данные о личной жизни Евгения Петросяна. Согласно им, якобы Татьяна Брухунова не имеет никакого отношения к юмористу, зато у него будто бы есть другая молодая любовница.
Конфиденциальную информацию раскрыла небезызвестная Элина Мазур, бывший партнер и защитница пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, прославившейся скандальным разводом с Арменом Джигарханяном.
"Ко мне обратилась женщина молодая, которая рассказала, что она является давней пассией Евгения Вагановича Петросяна. Мне были раскрыты определенные стороны в их взаимоотношениях", — цитирует Элину Мазур РЕН ТВ.
Женщина рассказала, что может сказать лишь то, что Татьяна Брухунова никакого отношения к личной жизни артиста не имеет и что разворачивается криминальная история вокруг денег