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«Крымский» скандал преобразил Вайкуле
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«Крымский» скандал преобразил Вайкуле 

Рамблер 1 час назад
Латвийская певица Лайма Вайкуле преобразилась после «крымского» скандала, сообщает «Комсомольская правда»).
Накануне в Сочи завершился музыкальный фестиваль «Новая волна», на котором выступила и Вайкуле, около месяца назад сделавшая скандальное заявление о Крыме.
Тогда на пресс-конференции в Одессе артистка заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар за это ей ни предложили. По словам Вайкуле, им, европейцам, это запрещено.
Вайкуле прибыла в Сочи лишь вчера и была не сразу узнана. Сначала журналисты и другие гости «Новой волны» решили, что видят перед собой не 64-летнюю певицу, а 47-летнюю российскую телеведущую Леру Кудрявцеву. Вайкуле надела крупные темные очки и вплела в свои волосы искусственный хвост.
«Все ровно», — ответила она на вопрос о том, возникли ли у нее какие-либо проблемы после «крымского» скандала.
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