«Крымский» скандал преобразил Вайкуле

Накануне в Сочи завершился музыкальный фестиваль «Новая волна», на котором выступила и Вайкуле, около месяца назад сделавшая скандальное заявление о Крыме

Тогда на пресс-конференции в Одессе артистка заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар за это ей ни предложили. По словам Вайкуле, им, европейцам, это запрещено.

Вайкуле прибыла в Сочи лишь вчера и была не сразу узнана. Сначала журналисты и другие гости «Новой волны» решили, что видят перед собой не 64-летнюю певицу, а 47-летнюю российскую телеведущую Леру Кудрявцеву . Вайкуле надела крупные темные очки и вплела в свои волосы искусственный хвост.