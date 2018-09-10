За что поплатились Шура, Осин и другие звезды 90-х

Издание Teleprogramma.pro рассказало, какие слабости знаменитых в 90-е годы артистов привели к проблемам со здоровьем.

Так, певец Шура ( Александр Медведев ) рассказывал, что три года страдал от наркозависимости и тратил все деньги на наркотики. Позже он перенес рак и прошел 18 курсов химиотерапии, потратив на лечение, по его словам, около миллиона долларов. По мнению артиста, именно наркотики убили его иммунитет. В итоге болезнь отступила, а Шура начал следить за своим образом жизни, питанием и отказался от вредных привычек.

Летом прошлого года певец Евгений Осин рассказал журналистам, что у него отказали ноги из-за болезни позвоночника. Певица Наталья Штурм тогда заявила, что артиста «нужно лечить от многолетнего алкоголизма». Телеведущий Андрей Малахов помог Осину отправиться на реабилитацию в клинику в Таиланде . Через некоторое время артист настоял на том, чтобы продолжить лечение в Москве. За последние месяцы 53-летний Осин получил сразу несколько травм — сломал руку и четыре пальца на ноге. Сам музыкант отметил, что «начал калечиться» после того, как бросил пить.

По данным Teleprogramma.pro, коллеги Осина рассказывали, что на протяжении 30 лет он пил почти каждый день.

Участник групп «Високосное лето», «Автограф» и «Рок-Ателье» Крис Кельми имел серьезные проблемы с алкоголем, но теперь, по его словам, изредка выпивает по сто грамм джина или вино. С 2012 года его несколько раз задерживали за нарушение ПДД, он постоянно отказывался от медицинского освидетельствования. В 2015-м певец рассказал о диагностированной у него эпилепсии. В 2018 году друзья артиста заявили, что припадки у него возникли в результате токсического воздействия на головной мозг.

Teleprogramma.pro напоминает, что некоторым российским музыкантам так и не удалось справиться с зависимостями: многие из них умерли молодыми.

СМИ не раз писали о проблемах с алкоголем и наркозависимости лидера группы «Сектор Газа» Юрия Хоя. Он скончался 4 июля 2000 года на 36-м году жизни. Официальной причиной его смерти назвали сердечный приступ. По слухам, музыкант принимал наркотики и страдал от гепатита, что и привело к его гибели.

Лидер группы «Гражданская оборона», 43-летний Егор Летов скоропостижно скончался 19 февраля 2008 года. По одной из версий, у него развилась острая дыхательная недостаточность на фоне алкогольного отравления.