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Леонтьев пожаловался на диктат врачей
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Леонтьев пожаловался на диктат врачей во время болезни 

Газета.Ru 1 час назад
Народный артист России, певец Валерий Леонтьев рассказал своем самочувствии. Об этом певец написал на своей странице в фейсбуке.
В посте Леонтьев назвал себя "неприспособленным болеть" и заявил, что поправился. Певец поблагодарил коллег и друзей за проявленные заботу и сочувствие.
"Поверьте, диктат эскулапов — а это был форменный диктат! — дался мне непросто", — заявил Леонтьев.
Он добавил, что запланированный на 11 сентября сольный концерт в зале "Фестивальный" не будет отменен.
Ранее сообщалось, что врачи диагностировали у исполнителя пневмонию и категорически запретили ему выходить на сцену.
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