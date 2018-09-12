Леонтьев пожаловался на диктат врачей во время болезни

Народный артист России , певец Валерий Леонтьев рассказал своем самочувствии. Об этом певец написал на своей странице в фейсбуке.

В посте Леонтьев назвал себя "неприспособленным болеть" и заявил, что поправился. Певец поблагодарил коллег и друзей за проявленные заботу и сочувствие.

"Поверьте, диктат эскулапов — а это был форменный диктат! — дался мне непросто", — заявил Леонтьев.

Он добавил, что запланированный на 11 сентября сольный концерт в зале "Фестивальный" не будет отменен.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали у исполнителя пневмонию и категорически запретили ему выходить на сцену.