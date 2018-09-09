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Слава или смерть: чем кончают королевы красоты
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Слава или смерть: чем кончают королевы красоты 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Конкурсы красоты существуют уже не первый десяток лет. Для зрителей это увлекательное зрелище, а для участниц — способ прославиться и устроить свою жизнь: никому не известные девушки в одно мгновение становятся звездами. Но приносит ли счастье титул «Мисс Россия»? «Газета.Ru» рассказывает о том, как прославились самые интересные участницы конкурса «Мисс Россия» и что с ними стало.
«Мисс России» придумали выбирать еще в 1927 году, но в то время принять участие в конкурсе было доступно только французским эмигранткам, поскольку конкурс проходил в Париже. С 1929 года самую красивую русскую девушку стали искать среди эмигранток по всей Европе, и такие условия сохранялись вплоть до начала Второй мировой войны. Конкурс возродили лишь в 1989 году, и до 1991 года он назывался «Мисс СССР». С тех пор благодаря этому мероприятию много красивых девушек из глубинки получили возможность прославиться. «Газета.Ru» представляет подборку самых известных и ярких победительниц конкурса «Мисс Россия».

Александра Петрова

Победительница конкурса «Мисс Россия» 1996 года. В том году впервые финал национального конкурса проходил вне столицы — в Великом Новгороде. Александре было всего 16 лет, когда она была признана лучшей из 40 участниц, прошедших региональные туры. Александра Петрова родилась в Чебоксарах, где жила и начинала карьеру фотомодели. После победы она стала принимать участие в различных телепередачах и шоу-программах, получала множество приглашений на фотосъемки.
Всего за один год, будучи обладательницей титула «Мисс Россия», Александра приняла участие в трех международных конкурсах и ездила по миру на светские мероприятия. Она получила золотую медаль Мирового чемпионата по искусствам в номинации «модель», одержала победу в международном модельном конкурсе «Мисс Модел Интернэшнл», опередив представительниц 53 стран, а также завоевала титул «Человек года».
В 1999 году она приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная», после чего получила множество приглашений зарубежных агентств, однако не успела принять ни одно из них.
16 сентября 2000 года ее убили в одном из подъездов в родном городе. Убийство так и осталось нераскрытым, но по версии следователей, девушка стала жертвой киллера.

Оксана Федорова

Федорову по праву считают самой известной участницей конкурса «Мисс Россия». В 2001 году ее признали самой красивой девушкой России, а спустя год она одержала победу в конкурсе «Мисс Вселенная». До конкурсов красоты она успела поработать следователем, окончила Санкт-Петербургский университет МВД РФ и получила звание старшего лейтенанта милиции. Титул самой красивой девушки Вселенной у нее отняли: она отказывалась участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях по всему миру — Федорова сделала выбор в пользу диссертации.
Из-за своего титула она также оказалась в скандальной ситуации, когда по инициативе Дональда Трампа приняла участие в американском шоу Говарда Стерна. Ей неожиданно пришлось отвечать на неудобные вопросы ведущего, связанные с интимной жизнью приглашенных гостей.
Вплоть до 2006 года девушка упорно строила карьеру в МВД и получила звание майора милиции, но спустя год вышла замуж и уволилась из органов.
Федорова стала звездой российского шоу-бизнеса — вела известные телепередачи и программы, снималась в клипах, сериалах и фильмах и по сей день появляется на светских мероприятиях.

Виктория Лопырева

Прежде чем стать «Мисс Россия» в 2003 году, она участвовала и побеждала в многочисленных региональных конкурсах красоты и покоряла Краснодарский край. Получив титул «Мисс Россия», перебралась в Москву и стала моделью, телеведущей, начала сниматься для обложек известных журналов и в клипах отечественных артистов. В 2005—2006 годах Лопырева сама стала директором конкурса «Мисс Россия».
В 2008 году ее пригласили на программу «Футбольная ночь» в качестве соведущей. С тех пор модель увлеклась футбольной темой, получала награды за популяризацию отечественного футбола, стала официальным послом FIFA и принимает участие в международном трофи-туре.
Лопырева также является послом ООН по борьбе с дискриминацией в России и занимается благотворительным фондом, который помогает детям, пострадавшим в ходе военных конфликтов.

Ксения Сухинова

Девушка изначально не собиралась становиться моделью и лишь после долгих уговоров приняла участие в конкурсе театра моды. Она заняла второе место, после чего приняла участие еще в нескольких конкурсах красоты, где ее и заметили представители модельного агентства. И тогда, еще до получения титула «Мисс Россия» в 2007 году, она дебютировала на миланской Неделе моды. Ксения уже была известна за рубежом, что, возможно, и помогло ей завоевать титул «Мисс Мира 2008» на международном конкурсе красоты в Йоханнесбурге.
После победы ее стали приглашать на различные телешоу по всему миру, девушка работала моделью в Европе и некоторое время жила в Нью-Йорке.
Несмотря на международную модельную карьеру, Сухинова принимала и принимает активное участие в развитии отечественной модной индустрии, в показах и рекламных компаниях российских дизайнеров и брендов.
Согласно обязательствам конкурсов красоты, Ксения посещала социальные и благотворительные мероприятия и до сих пор продолжает уделять много внимания общественной жизни. Она стала членом Общественной палаты по экологическим вопросам и Послом доброй воли Абхазии.

Ирина Антоненко

Ирина Антоненко начала строить карьеру модели с поступлением в университет. Она сотрудничала с модельным агентством, принимала участие в различных проектах и одержала победу в конкурсе «Мисс Екатеринбург», после чего стала одной из самых востребованных моделей города. В 2010 году она отправляется покорять столицу и становится «Мисс Россия». Девушка подписывает контракт с немецким дизайнером Филиппом Плейном и едет на конкурс «Мисс Вселенная». К сожалению, призовое место ей не досталось, но Ирина показала неплохой результат, став одной из пятнадцати финалисток конкурса.
На этом Антоненко ставит точку на своей модельной карьере и пробует себя в роли актрисы. Ее первой работой стали съемки в картине «Фантом» режиссера Криса Горака.
Ее актерскую игру высоко оценили критики, и Ирина приняла решение поступать в ГИТИС.
Параллельно с обучением она продолжила сниматься в клипах, сериалах и кино, а в 2012 году дебютировала на сцене театра.
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