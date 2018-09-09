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Киркорова и Баскова распекли за «мерзкий трэш»
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«Мерзкий трэш»: Киркорова и Баскова распекли за вопиющую безвкусицу 

Дни.ру 58 минут назад
Свежий клип певцов Филиппа Киркорвоа и Николая Баскова вызвал у россиян смешанные чувства. Кто-то оценил юмиор артистов, а кто-то кинул очередной камень в их огород. Своими мнением поделился и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
По мнению Манукяна, новая работа отечественных певцов — "мерзкий и дико смешной трэш".
"Никогда не думал, что Киркоров и Басков смогут у меня вызвать своим творчеством столь двоякие чувства. Конечно квинтессенцией для меня стала бабушка облизывающая Филиппа Бедросовича и видно, что ему это дико неприятно на физиологическом уровне. Ну и приключения "туалетного утенка" Коленьки конечно тоже позабавили. Да и прелюдия к поцелую у них получилась. Видно, что долго вживаться в эту роль не пришлось", — объяснил эксперт.
При этом Манукян отметил, что клип далек от уровня народных артистов России. "В качестве поиска хайпа на пустом месте вполне себе симпатичная попытка. Но все же определенная работа над ошибками проделана, в клипе нет детей которые курят и пьют, это уже благо", — резюмировал он.
Напомним, ранее Николай Басков и Филипп Киркоров представили видео на совместную композицию. По сюжету клипа "Ибица" артисты погибают из-за вражды.
Однако невинные розыгрыши перестают в откровенное унижение, а после артисты и вовсе затевают драку. Соперники жгут друг друга заживо, ошпаривают кипятком и один из них даже откусывает нос другому. Стоит отметить, что изощренные пытки артисты сопровождают отборными ругательствами, из-за чего Dni.Ru не могут опубликовать сам клип.
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