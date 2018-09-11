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«Влил шприц адреналина»: врачи пытаются помочь Дакоте
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«Влил шприц адреналина»: врачи пытаются помочь больной Дакоте 

Дни.ру + ещё 8 42 минуты назад
Певица Рита Дакота вынуждена сделать перерыв в работе. Скандал вокруг ее развода с Владом Соколовским сказался на здоровье звезды.
После предательства супруга Дакота ищет утешения в работе. Пытаясь справиться с переполняющими ее эмоциями, певица сделала свой график максимально насыщенным. Однако стремление спастись от душевной боли сказалось на физическом самочувствии вокалистки.
В эти выходные артистка отработала сразу несколько концертов и потеряла возможность петь. "Вы когда-нибудь на стрессе теряли голос? На "Видфесте" смогла спеть одну песню вместо трех, а в Печатниках уже фониатр влил мне в связки шприц адреналина, и я исполнила аж семь песен, но почти все припевы пела со мной многотысячная толпа", — цитирует Риту Пятый канал.
Теперь певице придется взять больничный и лечить связки. Однако звезда уверена, что уже к 16 сентября на придет в себя и даст запланированный концерт.
Напомним, 11 августа этого года певица объявила о разводе. Оказалось, Влад много лет изменял жене, его похождения прикрывали друзья и родственники. Однако один из приятелей семьи считает, что Влад Соколовский и Рита Дакота всех обманули. По его мнению, у пары все хорошо, супруги разыгрывают народ.
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