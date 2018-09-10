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Пугачева удивила поведением на главном событии Москвы
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Пустилась в пляс: Пугачева удивила поведением на главном событии Москвы 

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Одна из самых известных супружеских пар России — Алла Пугачева и Максим Галкин появилась на избирательном участке в Новых Черемушках в Москв. Знаменитостей встретили игрой на гармони и танцевальным номером.
Чета отправилась голосовать около полудня. Первым свой гражданский долг выполнил Галкин. Хотя он и проживает в Подмосковье, но прописан именно в данном районе столицы.
После мужа отметку в бюллетене поставила и сама Примадонна. Знаменитости воздержались от каких-либо комментариев своего выбора. Однако, по их словам, сидеть дома сложа руки в такой день точно не стоит. "От каждого из нас зависит будущее!, — резюмировали супруги.
Ранее певец и композитор Игорь Николаев показал новые фотографии с Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле в Instagram. Подписчики обратили внимание на то, как свежо выглядят исполнительницы для своих лет.
"Сочинение на тему "Как мы прощались с летом". Прощались легко и надолго, до следующего яркого, жаркого и волшебного лета!" — подписал кадры музыкант. На фото звезды с радостными улыбками запечатлены на фото моря в Сочи, где проходит музыкальный фестиваль "Новая волна".
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