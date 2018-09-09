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Лоза поплатился за «москаля»
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Facebook заблокировал аккаунт Юрия Лозы за слово «москаль» 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Певец Юрий Лоза заявил, что его аккаунт в социальной сети Facebook заблокировали за употребление слова "москаль". Об этом сообщает РИА "Новости".
При этом, по словам артиста, под "москалем" он имел в виду себя.
"Мне на месяц заблокировали страницу в Facebook за слово "москаль", которое я употребил в отношении себя, написал: "Нам — москалям", — сообщил Лоза.
Юрий Лоза известен своими критическими и провокационными высказываниями в адрес коллег по сцене. В апреле он раскритиковал певицу Ольгу Бузову, сравнив ее с осьминогом. До этого музыкант критически высказался о церемонии вручения премии Грэмми.
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