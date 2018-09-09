Лоза поплатился за «москаля»

Facebook заблокировал аккаунт Юрия Лозы за слово «москаль»

Певец Юрий Лоза заявил, что его аккаунт в социальной сети Facebook заблокировали за употребление слова "москаль". Об этом сообщает РИА "Новости".

При этом, по словам артиста, под "москалем" он имел в виду себя.

"Мне на месяц заблокировали страницу в Facebook за слово "москаль", которое я употребил в отношении себя, написал: "Нам — москалям", — сообщил Лоза.