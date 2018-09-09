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Россияне отказались от Бузовой
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Ольгу Бузову не хотят видеть в российских городах 

360tv.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Сети появилась информация о том, что шоу поющей ведущей Ольги Бузовой, запланированные на сентябрь, не состоятся. Отмечается, что певицу не стоит ждать с выступлениями в Тамбове, Ульяновске, Пензе и Балаково Саратовской области. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
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Представители концертных площадок сообщили, что в настоящий момент продажа билетов приостановлена, но никакой информации о точной отмене концерта пока не поступало. При этом было отмечено, что каждый купивший билет на шоу, может сдать его обратно и получить потраченные деньги.
Многие считают, что отмена выступлений происходит из-за пустых залов. Сама же певица жалуется на плохое самочувствие, из-за чего ее концертный директор пытается изменить расписание концертов.
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