Россияне отказались от Бузовой

Ольгу Бузову не хотят видеть в российских городах

Представители концертных площадок сообщили, что в настоящий момент продажа билетов приостановлена, но никакой информации о точной отмене концерта пока не поступало. При этом было отмечено, что каждый купивший билет на шоу, может сдать его обратно и получить потраченные деньги.

Многие считают, что отмена выступлений происходит из-за пустых залов. Сама же певица жалуется на плохое самочувствие, из-за чего ее концертный директор пытается изменить расписание концертов.