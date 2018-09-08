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Дапкунайте раскритиковали за «пошлятину» в библиотеке
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«Развела пошлятину»: 55-летняя Дапкунайте шокировала странной выходкой 

Дни.ру + ещё 8 8 сентября 2018
Известную актрису Ингеборги Дапкунайте раскритиковали за выходку в библиотеке имени Ленина. Она выложила в свой Instagram снимок, на котором позирует на столе в читальном зале, При этом на ногах артистки красуются высокие шпильки.
Известно, что снимок был сделан во время модного показа. Так или иначе, данынй поступок не нашел одобрения отклика у подписчиков Дапкунайте.
Возмущенные пользователи атаковали соцсеть актрисы. Так, одна из ее поклонниц призналась, что если бы фотограф просто сделал снимок знаменитости на улице, то фотография была бы "более легкой".
Комментаторы также отметили, что если на стол в обуви "залезет условная Катя Петрова", то администрация библиотеки предпримет нужные меры. "Эта идея, на мой взгляд не совсем уместна". — резюмировал один из фанатов актрисы.
Ранее сообщалось об изменениях в личной жизни Ингеборги Дапкунайте. Якобы популярная 55-летняя актриса оформила развод.
Как утверждают ушлые журналисты, Ингеборга Дапкунайте и Дмитрий Ямпольский развелись. Сообщается, что актриса подала документы еще в конце 2017 года.
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