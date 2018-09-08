«Жаль огорчать вас»: Леонтьев сообщил о болезни

Народный артист России Валерий Леонтьев отменил свои выступления в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи из-за пневмонии.
Об этом артист сообщил в своём аккаунте в Instagram.
«Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на «Новой волне». Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену», — рассказал Леонтьев.
При этом он выразил надежду на то, что до закрытия песенного конкурса будет чувствовать себя лучше.
Конкурс проходит в Сочи в период с 4 по 9 сентября.