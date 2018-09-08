«Жаль огорчать вас»: Леонтьев сообщил о болезни

Леонтьев заявил, что не сможет принять участие в фестивале «Новая волна» из-за болезни

Об этом артист сообщил в своём аккаунте в Instagram.

«Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на «Новой волне». Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену», — рассказал Леонтьев.

При этом он выразил надежду на то, что до закрытия песенного конкурса будет чувствовать себя лучше.

Конкурс проходит в Сочи в период с 4 по 9 сентября.