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«Жаль огорчать вас»: Леонтьев сообщил о болезни
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Леонтьев заявил, что не сможет принять участие в фестивале «Новая волна» из-за болезни 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT
Народный артист России Валерий Леонтьев отменил свои выступления в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи из-за пневмонии.
Об этом артист сообщил в своём аккаунте в Instagram.
«Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на «Новой волне». Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену», — рассказал Леонтьев.
При этом он выразил надежду на то, что до закрытия песенного конкурса будет чувствовать себя лучше.
Конкурс проходит в Сочи в период с 4 по 9 сентября.
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