Шварценеггер создал первый в жизни мем

It’s time to #terminategerrymandering but I need your help. I’ll fly one donor out to the Terminator set to hang with me. Donate here: https://t.co/7ozKCXAVTf pic.twitter.com/IHtdXaMKe9— Arnold (@Schwarzenegger) 7 сентября 2018 г. Актер и политик Арнольд Шварценеггер создал первый в своей жизни мем. Об этом он написал в своем Twitter.

Мем Шварценеггера является вариацией картинки «неверный парень». Персонажами стали «честные выборы», «политики» и «джерримендеринг» — система избирательной географии.

Актер призвал разрушить практику, нарушающую принцип равного количества депутатов от равного количества избирателей, и попросил своих подписчиков проспонсировать кампанию по защите избирательных прав граждан.

Мем под названием «неверный парень» приобрел популярность летом 2017 года: пользователи сети обнаружили в фотобанке странный снимок, на котором парень, идущий за руку с одной девушкой, похотливо засматривается на другую. Позднее картинку окрестили мемом на все случаи жизни.