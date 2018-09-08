«Я у Саши не первая»: Жена Иванова о любовнице

Александр Иванов прилетел на "Новую волну" в Сочи для участия в творческом вечере Владимира Преснякова. Пока артист на сцене New Wave Hall исполнял бессмертный хит "Я буду помнить", за кулисами с его женой Светланой общался корреспондент Dni.Ru.
В этом году певец отмечает "оловянную" свадьбу — десять лет он состоит в браке со Светланой Федоровской. У них есть двое детей — девяти и трех лет от роду.
"Меня в прессе часто называют "молодой женой Иванова", хотя мне уже 42 года, — улыбается Светлана. — Значит, я правильно выбрала род занятий — занимаюсь косметологией".
К многочисленным поклонницам Александра Иванова жена не ревнует: "Он же бабский угодник, — смеется Света. — Но между нами есть доверие, понимание, адекватность, в конце концов. Да, я у Саши не первая, но надеюсь, что последняя".
"Я не думаю, что у Саши есть любовница где-то на стороне, — считает жена. — Мы уже не в том возрасте (Иванову 57 лет — Прим. ред.), он уже большой мальчик и все романтические приключения на гастролях остались в прошлом. Мне кажется, никакие сюрпризы, как в случае с тем же Спартаком Мишулиным, невозможны. Мы с Сашей такой большой путь, что всецело ему доверяю. У нас такие маленькие дети, что их бы поднять, так что еще и поэтому не думаю, что муж завел бы внебрачных детей на стороне".
По заверению Светланы, с прежней женой Александра Иванова (Елена Иванова — балетмейстер детского хореографического ансамбля "Барвинок", художественный руководитель и балетмейстер труппы Color Ballet), с которой он прожил 20 лет и от которой есть 30-летняя дочь Карина, она не знакома. Не поддерживает с ней отношений и сам Иванов.
"Он, как и многие мужчины, в прошлое плотно закрыл дверь". — пояснила Светлана.
Супруга рассказала, что не считает, будто Иванов сегодня редко выступает:
"На мой взгляд, в последние десять лет его популярность только растет — он стал больше ездить по стране с концертами. Сцена его до сих пор кормит, у него есть и корпоративы, где хорошо платят".