«Я у Саши не первая»: Жена Иванова о любовнице

Молодая жена о внебрачных детях и любовнице Иванова из «Рондо»

Александр Иванов прилетел на "Новую волну" в Сочи для участия в творческом вечере Владимира Преснякова . Пока артист на сцене New Wave Hall исполнял бессмертный хит "Я буду помнить", за кулисами с его женой Светланой общался корреспондент Dni.Ru

В этом году певец отмечает "оловянную" свадьбу — десять лет он состоит в браке со Светланой Федоровской. У них есть двое детей — девяти и трех лет от роду.

"Меня в прессе часто называют "молодой женой Иванова", хотя мне уже 42 года, — улыбается Светлана. — Значит, я правильно выбрала род занятий — занимаюсь косметологией".

К многочисленным поклонницам Александра Иванова жена не ревнует: "Он же бабский угодник, — смеется Света. — Но между нами есть доверие, понимание, адекватность, в конце концов. Да, я у Саши не первая, но надеюсь, что последняя".

"Я не думаю, что у Саши есть любовница где-то на стороне, — считает жена. — Мы уже не в том возрасте (Иванову 57 лет — Прим. ред.), он уже большой мальчик и все романтические приключения на гастролях остались в прошлом. Мне кажется, никакие сюрпризы, как в случае с тем же Спартаком Мишулиным, невозможны. Мы с Сашей такой большой путь, что всецело ему доверяю. У нас такие маленькие дети, что их бы поднять, так что еще и поэтому не думаю, что муж завел бы внебрачных детей на стороне".

По заверению Светланы, с прежней женой Александра Иванова ( Елена Иванова — балетмейстер детского хореографического ансамбля "Барвинок", художественный руководитель и балетмейстер труппы Color Ballet), с которой он прожил 20 лет и от которой есть 30-летняя дочь Карина, она не знакома. Не поддерживает с ней отношений и сам Иванов.

"Он, как и многие мужчины, в прошлое плотно закрыл дверь". — пояснила Светлана.

Супруга рассказала, что не считает, будто Иванов сегодня редко выступает: