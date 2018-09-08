Скончался рэпер Мак Миллер

Рэпер Мак Миллер умер в США

Мак Миллер был одним из самых популярных молодых рэп-артистов в США , клип на его песню Donald Trump собрал более сотни миллионов просмотров.

Популярный американский рэп-исполнитель Малькольм Джеймс МакКормик, известный под псевдонимом Мак Миллер, ушел из жизни в Калифорнии. Музыканту было 26 лет.

По данным портала TMZ, который ссылается на правоохранительные органы штата, Мак Миллер, предположительно, умер из-за передозировки запрещенных веществ в собственном доме в Сан-Фернандо. Официальная причина смерти исполнителя на данный момент не сообщается.

Мак Миллер был одним из самых популярных молодых рэп-артистов в США, клипы на его первые работы собирали десятки миллионов просмотров на YouTube, а видео на песню Donald Trump было просмотрено более 102 миллионов раз.

Ранее стало известно, что в Штатах умер рэп-артист Джасей Дуэйн Онфрой, известный как XXXTentacion. Музыкант погиб 18 июня возле мотосалона в результате вооруженного нападения.