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Скончался рэпер Мак Миллер
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Рэпер Мак Миллер умер в США 

ТК «Звезда» + ещё 8 21 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Мак Миллер был одним из самых популярных молодых рэп-артистов в США, клип на его песню Donald Trump собрал более сотни миллионов просмотров.
Популярный американский рэп-исполнитель Малькольм Джеймс МакКормик, известный под псевдонимом Мак Миллер, ушел из жизни в Калифорнии. Музыканту было 26 лет.
По данным портала TMZ, который ссылается на правоохранительные органы штата, Мак Миллер, предположительно, умер из-за передозировки запрещенных веществ в собственном доме в Сан-Фернандо. Официальная причина смерти исполнителя на данный момент не сообщается.
Мак Миллер был одним из самых популярных молодых рэп-артистов в США, клипы на его первые работы собирали десятки миллионов просмотров на YouTube, а видео на песню Donald Trump было просмотрено более 102 миллионов раз.
Ранее стало известно, что в Штатах умер рэп-артист Джасей Дуэйн Онфрой, известный как XXXTentacion. Музыкант погиб 18 июня возле мотосалона в результате вооруженного нападения.
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