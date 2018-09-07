Шнура засняли с новой подружкой 

Пользовательница соцсети Instagram случайно засняла музыканта Сергея Шнурова с новой возлюбленной.
Два дня назад Ася Вишнякова опубликовала на своей странице видеозапись с геотегом «ЦУМ» и сообщила, что когда шла в этот московский магазин, встретила лидера группы «Ленинград», который в обнимку «с новой подругой» направлялся в часовой и ювелирный бутик Cartier.
На кадрах человек, напоминающий Шнурова, идет по улице с девушкой, которую обнимает за плечи.
Ранее на отношения со Шнуровым намекнула модель Ксения Костровская. Петербурженка опубликовала на своей Instagram-странице фото, на котором целуется с певцом. Вскоре девушка удалила снимок.
В мае Сергей Шнуров объявил, что он и его жена Матильда решили развестись после восьми лет в браке. Тогда СМИ писали, что причиной расставания могли стать либо измены мужа, либо измены жены.