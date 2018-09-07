Оскорбившему россиян Панину собирают деньги

Пользователи соцсетей поддержали желание актера Алексея Панина покинуть Россию. Мало того, ему даже предложили собрать деньги на билет и выбрали несколько стран для проживания эпатажного артиста, пишет Ura.ru.
Обсуждение разгорелось под фотографией, где Панин стоит у гроба Иосифа Кобзона. Подпись под снимком гласит, что для него «Instagram — это не лайки, и не пиар, а отображение его эмоций и чувств в конкретный момент времени».
Отвечая на критику одного из пользователей, Алексей Панин заявил, что люди в России «глупые, злые и ограниченные». А добавил заявил, что в скором времени планирует перебраться в другую страну и приезжать в Россию «только за деньгами».