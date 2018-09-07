Оскорбившему россиян Панину собирают деньги

Россияне пообещали собрать денег Алексею Панину, чтобы он уехал из страны

Пользователи соцсетей поддержали желание актера Алексея Панина покинуть Россию . Мало того, ему даже предложили собрать деньги на билет и выбрали несколько стран для проживания эпатажного артиста, пишет Ura.ru.

Отвечая на критику одного из пользователей, Алексей Панин заявил, что люди в России «глупые, злые и ограниченные». А добавил заявил, что в скором времени планирует перебраться в другую страну и приезжать в Россию «только за деньгами».