Бабкину заподозрили в отмывании бюджетных денег

Бабкину заподозрили в отмывании денег

Российской отделение международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International обнаружило конфликт интересов у ряда депутатов Мосгордумы и Мособлдумы. Среди них оказались певица Надежда Бабкина и лыжник Александр Легков , сообщает «Дождь».

Так, Надежда Бабкина занимает должность в комиссии столичной думы по культуре и массовым коммуникациям и одновременно руководит фольклорным театром «Русская песня». По данным Transparency International, за год Бабкина в качестве чиновника заключила с собственным театром три контракта на сумму почти семи миллионов рублей.

Александр Легков занимает должность запредседателя комитета по делам молодежи и спорта в Мособлдуме и является учредителем ООО «Экипировочный центр имени Легкова». За период депутатской деятельности его компания заключила три контракта на 3,7 миллиона рублей с двумя государственными спортивными учреждениями.

Всего Transparency International обнаружила конфликт интересов у девяти московских и подмосковных депутатов, о каждом из них организация сообщила в прокуратуру , а та переправила обращение в комиссию Мосгордумы по контролю за депутатскими декларациями доходов и имущества.

Согласно законодательству, неуведомление о конфликте интересов может рассматриваться как желание скрыть свою заинтересованность и попадает под действие ФЗ «О противодействии коррупции». При этом в комиссии заявили, что не получали от Бабуиной и других депутатов из списка Transparency International уведомлений о конфликте интересов.