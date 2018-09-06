Самойлова сделала заявление после слов об эмиграции

Самойлова выкрутилась после громкого скандала

Певица Юлия Самойлова , представлявшая Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году, сделала новое заявление после слов о готовности эмигрировать в Европу.

Ранее Самойлова опубликовала на своей странице в Instagram видео, где сообщила, что готова эмигрировать из России в Европу, и пообещала позже представить продолжение ролика.

Через некоторое время певица разместила новое видео, в котором объяснила слова об эмиграции.

«Я готова эмигрировать из России в Европу — это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу. Я в последнее время получаю все больше таких писем. И корень проблемы не в России, а в материнской любви», — заявила Самойлова.

Самойлова объяснила, что в России невозможно найти необходимые медицинские препараты и призвала поддержать ее обращение в Госдуму относительно допуска лекарств в страну.

«Думаю, вместе нам удастся найти решение о допуске необходимых медикаментов в нашу страну», — отметила Самойлова.

Напомним, что Юлия Самойлова представляла Россию на конкурсе «Евровидение» в 2018 году. Она не сумела пробиться в финальную часть конкурса, после чего на нее обрушился шквал критики.